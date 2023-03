21-Jähriger mit diversen Wunden in Klinik Smartfahrer und Radler kollidieren in Berlin – Fahrrad fliegt mehrere Meter weit

Ein junger Fahrradfahrer hat bei einem Unfall in Pankow am Donnerstagabend Verletzungen am gesamten Körper erlitten. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, soll der 21-Jährige nach Zeugenaussagen gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Kissingenstraße/ Granitzstraße offenbar einen vorfahrtsberechtigten Smartfahrer übersehen haben. Der 43-Jährige habe seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen können und fuhr den Radler an.

Der 21-Jährige schlug in die Frontscheibe des Wagens ein. Sein Fahrrad soll nach Zeugenangaben mehrere Meter weit durch die Luft geflogen sein. Nachdem der Mann noch am Unfallort medizinisch erstversorgt wurde, brachten ihn Einsatzkräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Auch der Smartfahrer wurde durch Glassplitter der Frontscheibe an einem Arm verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten ermitteln nun zum Unfallhergang. (Tsp)

Zur Startseite