22-Jähriger wollte nach dem Weg fragen Unfall nach Attacke auf Autofahrer in Berlin-Charlottenburg

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend in Berlin-Charlottenburg einen Autofahrer und seinen Begleiter angegriffen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Infolge des Angriffs soll der 22-jährige Autofahrer einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Der Autofahrer soll auf dem Kaiserdamm am Fahrbandrand gehalten haben, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Dabei sollen zwei Männer an das Fahrzeug getreten sein. Einer davon soll laut Fahrzeuginsassen nach dem Portemonnaie des 49-jährigen Beifahrers gegriffen haben. Außerdem habe der Mann den Fahrer am Nacken gepackt und seinen Kopf gegen das Lenkrad gedrückt.

Nach diesem Angriff fuhr der 22-Jährige laut Polizei los. Zunächst touchierte er drei Metallpfosten und rammte anschließend ein auf der Mittelinsel geparktes Auto. Dadurch wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Die beiden Unbekannten seien zu Fuß in Richtung des U-Bahnhofs Kaiserdamm geflohen. Die Insassen des Autos wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Tsp)