23-Jähriger mit Schnittwunde im Gesicht Zwei Männer am Bahnhof Zoo in Berlin verletzt – Täter flüchtig

Am Berliner Bahnhof Zoo sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten zum Hardenbergplatz alarmiert, wo sie gegen 0.30 Uhr auf einem Gehweg die beiden verletzten Männer vorfanden.

Ein 20-Jähriger habe Verletzungen am Oberkörper aufgewiesen, ein 23-Jähriger habe eine Schnittverletzung im Gesicht gehabt, teilte die Polizei mit. Beide wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Während der 20-Jährige stationär aufgenommen wurde, konnte der Ältere die Klinik nach ambulanter wieder verlassen.

Tatverdächtige konnten die Polizeikräfte bei der Absuche des Nahbereichs nicht mehr feststellen. Zeugen hatten von zwei Personen berichtet, die geflüchtet waren. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)