245 illegale Autorennen in diesem Jahr Berliner Grüne fordern Straßenumbau und flächendeckende Blitzer

In diesem Jahr hat es bis Ende Mai bereits 245 illegale Autorennen in Berlin gegeben. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Antje Kapek hervor, die dem Tagesspiegel vorab vorliegt. Damit könnte die Gesamtzahl der illegalen Autorennen, sollte der Trend in den nächsten Monaten ähnlich bleiben, im Jahr 2023 mehr als 580 betragen. Zum Vergleich: 2022 gab es 490 dieser Rennen in der Hauptstadt, etwas weniger als 2021. Damals betrug die Anzahl der Raser-Wettkämpfe 556.