26 Rettungsstellen überflüssig? Warum die These des Berliner Kassenärzte-Chefs nötig war

Das Gute zuerst. Vielleicht löst Burkhard Ruppert mit seinem Statement eine echte Debatte aus. Der Chef der 9000 Berliner Kassenärzte, also derjenigen, die in ihren Praxen gesetzlich Versicherte versorgen, sagte vor wenigen Tagen: Berlin brauche keine 37, sondern elf Rettungsstellen.

Im Gesundheitswesen führte das zu Aufregung. Sicher, die Einschätzung des Reinickendorfer Kinderarztes wirkt ein wenig salopp vorgetragen. Viele Berliner jedenfalls verbinden mit den Notaufnahmen stundenlanges Warten – weniger Rettungsstellen hieße, so die Sorge, noch geringere Chancen, zügig behandelt zu werden.

Doch der Kassenarzt-Chef macht einen soliden Punkt: Viele Patienten in den Notaufnahmen sind eben keine Notfälle, sie könnten am nächsten Tag auch in einer Praxis angemessen versorgt werden. Dort allerdings, also bei den erwähnten 9000 niedergelassenen Medizinern, gäbe es für all diese leichteren Fälle aus den Kliniken gar keine Termine. Es ist ja heute schon schwer, einen Orthopäden zu finden, der innerhalb eines Monats noch einen Slot zu vergeben hat.

Hannes Heine

Es braucht also Steuerung. Da gilt gesetzlich zunächst, dass die Kassenärztliche Vereinigung selbst für die ambulante Versorgung zuständig ist: Ihr Chef – ja, der zitierte Mann mit den elf Rettungsstellen – müsste den Druck auf seine eigenen Leute erhöhen. Doch weil die komplexen Wechselwirkungen mit den Notaufnahmen der Krankenhäuser über die Zuständigkeit des Praxen-Vertreters hinausgehen, ist vor allem die Landesregierung gefragt.

Was also macht Ina Czyborra? Die Gesundheitssenatorin scheint seit Monaten seltsam zurückhaltend. Schon im vergangenen Jahr kündigten die frei-gemeinnützigen DRK-Kliniken wortreich eine Klage wegen etwaiger Wettbewerbsverzerrungen gegen das Land an. Sie gaben der Senatorin dazu ein monatelanges Ultimatum, bis zu dessen Verstreichen sich die wütenden Klinikleiter schlicht ein klärendes Gespräch mit der SPD-Politikerin gewünscht hätten.

Dann verkündete Czyborra wie im Vorbeigehen (auch wenn sie während der gemeinten Ausschusssitzung saß), dass ein Kernstück der Berliner Gesundheitspolitik aufgegeben wird: Für den in Tempelhof seit Jahren geplanten Pflege-Campus von Vivantes und der ebenfalls landeseigenen Charité sehe sie rechtlich und finanziell keine Grundlage. Und nun gibt man sich in Czyborras Verwaltung auch noch überrascht davon, dass die konfessionellen Krankenhäuser eine zweite Klage vorbereiten: Es geht ihnen um die Modalitäten für das Rettungswesen. Auch dem gingen wochenlange Verhandlungen voraus.

Womöglich führen die nun vom obersten Kassenarzt als überflüssig ausgemachten 26 Rettungsstellen dazu, dass der Senat gesundheitspolitisch aufwacht und in der Stadtgesellschaft das Gespräch darüber sucht, welche Versorgung in Berlin gebraucht wird.