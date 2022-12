28-Jähriger musste ins Krankenhaus Auto überschlägt sich mehrfach bei schwerem Crash in Berlin-Schöneberg

Bei einem Unfall in Schöneberg wurde am Montagabend ein Mann schwer verletzt. Der 23-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Wagen gegen 19 Uhr ungebremst auf die Kreuzung Fuggertstraße Ecke Martin-Luther-Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, und rammte dort das Auto eines 28-Jährigen.

Dieses überschlug sich im Anschluss mehrfach und kam erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei an der Halswirbelsäule schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige und seine vier Beifahrer blieben unverletzt. Die Martin-Luther-Straße war wegen des Unfalls für eine Stunde auf beiden Richtungen gesperrt. (Tsp)

