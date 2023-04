29-Jähriger kam ins Krankenhaus Autofahrer fährt in Berlin Fußgänger an und begeht Fahrerflucht

In Berlin-Friedrichshain hat am Dienstagabend ein:e unbekannte:r Autofahrer:in einen Fußgänger angefahren und danach Fahrerflucht begangen. Der 29-jährige Fußgänger wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Den Angaben nach war der Mann gegen 19.15 Uhr im Begriff, die Fahrbahn der Marchlewskistraße zu überqueren, als er von dem oder der unbekannten Autofahrer:in angefahren wurde. Der 29-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Die Autofahrerin oder der Autofahrer flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Comeniusplatz. Die Polizei ermittelt. (Tsp)