30 Grad oder mehr in Berlin Nehmt eure Kinder aus der Hitze!

Es hat um die 30 Grad in Berlin. Und wie in jedem Sommer fällt mir wieder auf, dass viele Berliner nicht wissen, wie man sich bei Hitze idealerweise verhält. Während Familien in Südeuropa völlig klar ist, dass man im Hochsommer nicht in der Mittagszeit im Freien sitzt oder Tagesausflüge in den Freizeitpark plant, haben wir protestantischen Nordeuropäer die Glaubenssätze „Bei gutem Wetter muss man vor die Tür“ und „Der frühe Vogel fängt den Wurm beziehungsweise reserviert die Badeliege mit seinem Handtuch“ zu stark verinnerlicht.