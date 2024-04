300 Euro im Monat Brennpunktzulage für Berliner Lehrer um ein Jahr verlängert

Der Berliner Senat will die sogenannte Brennpunktzulage für Lehrkräfte um ein Schuljahr verlängern. Das teilte CDU-Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch am Dienstag nach einer Senatssitzung mit. Seit 2018 erhalten Lehrerinnen und Lehrer, die überwiegend an Schulen in sozial schwachen Kiezen eingesetzt sind, 300 Euro pro Monat zusätzlich.

Wie Günther-Wünsch erklärte, läuft die bisherige Regelung mit dem Ende des aktuellen Schuljahres aus. Die Verlängerung gelte aufgrund der angespannten Haushaltslage zunächst nur für ein Jahr, sagte die Senatorin. Der Gesetzentwurf wird nun dem Abgeordnetenhaus weitergeleitet.

Ob weiterhin auch Erzieher:innen und andere Mitarbeiter freier Träger, die an Schulen tätig sind, eine Zulage bekommen, ist indes unklar. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilte auf Anfrage mit, das Haus befinde sich in einem „intensiven Austausch“ mit der Finanzverwaltung, „um alle relevanten Aspekte gründlich zu prüfen“. Das erfordere „Zeit und Sorgfalt, um sicherzustellen, dass wir eine fundierte Entscheidung treffen können, die den Bedürfnissen und Anforderungen gerecht wird“.

Als Schulen in schwieriger Lage im Sinne der bisherigen Regelung gelten Einrichtungen, in denen mindestens 80 Prozent der Schüler:innen wegen zu geringen Familieneinkommens von der Zuzahlung zu den Lernmaterialien befreit sind oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen.