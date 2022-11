3,2 Quadratmeter Hoffnung Berliner Tiny Houses auf Rollen für wohnungslose Menschen

„Glücklich, ich bin glücklich“, sagt Toni und nestelt etwas ungeschickt mit dem Vorhängeschloss herum. Der hagere Mann, dem man ansieht, dass er es nicht leicht hatte im Leben, ist gerade Besitzer eines eigenen Hauses geworden. Das Haus steht unter einer Fußgängerbrücke in Pankow und hat nur ein Zimmer, welches zugleich Schlafzimmer, Küche und Badezimmer ist. Ein Little Home, aber ab sofort Tonis feste Unterkunft. Auch Sven Lüdecke ist froh. Mit dem kleinen Holzhaus hat der seit langem obdachlose Toni eine Chance, seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Mit dem Little Home haben wohnungslose Menschen die „Möglichkeit, wieder mal durchzuschlafen, ohne Angst vor tätlichen Angriffen oder Erfrierung zu haben“, sagt Sven Lüdecke. „Sie können einfach mal zur Ruhe kommen und über Alternativen zum bisherigen Leben nachdenken.“ Allein das sei der Einsatz des von Lüdecke 2017 gegründeten Vereins Little Home e.V. wert.

Insgesamt 248 Little Homes stehen in ganz Deutschland

Der ehemalige Profi-Fotograf Lüdecke hatte 2016 eingegriffen, als Wachschützer am Kölner Hauptbahnhof die obdachlose Ivana traten und misshandelten. Wie kann man niedrigschwellig helfen, habe er sich damals gefragt .Am 6. November 2016, das weiß der 45-Jährige noch genau, habe er das erste Little Home an die Frau vom Hauptbahnhof übergeben. Dieses erste Haus wird heute im Freizeitmuseum Kommern bei Köln gezeigt.

Der Vereinsgründer, kommunikativ und mit ansteckender Macher-Mentalität, hat seitdem insgesamt 248 Little Homes in ganz Deutschland aufgestellt – von München bis Hamburg, von Frankfurt bis Hannover. Und viele davon stehen in Berlin. Beim Erfolg half enorm, dass der bundesweit vertretene Baumarkt Toom kurz nach der Vereinsgründung seine Unterstützung anbot. Das Unternehmen sponsort seitdem Materialien und Werkzeug, um die komplett aus Holz bestehenden Häuser zu bauen.

Im August hat Sven Lüdecke in Berlin mit vielen Mitstreitern zudem einen Weltrekord aufgestellt: Genau 100 Little Homes wurden an einem Tag auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts in Friedrichhain gebaut – da wurde gesägt und gehämmert, da wurden Fenster und Türen in die Wände eingesetzt und die Dächer regendicht gemacht.

Außen eineinhalb mal drei Meter, Innen Matratze, Toilette, Gaskocher

Die eineinhalb Meter breiten und knapp drei Meter langen Häuschen sind mit Styropor so gedämmt, dass auch ohne Heizung bei strenger Kälte drinnen noch über Null Grad herrscht. „Erfrieren kann darin niemand“, sagt Lüdecke.

Ausgestattet sind sie die Ultra-Tiny-Houses mit sozialem Mehrwert neben einer Matratze mit einem Chemie-Klo, einem Gaskocher, sowie einem Erste-Hilfe-Kasten, Feuerlöscher und Rauchmelder, zeigt Sven Lüdecke. Und schmuck aussehen tun die Häuschen mit ihren frohen Farben und individuell gestalteter Fassade außerdem. Alle Häuschen haben Rollen, um sie zu bewegen – „damit umgehen wir die Baugesetze“, erklärt Sven Lüdecke die Lücke im System der Genehmigungen.

Inzwischen stehen die Hütten verteilt in Berlin, in Neukölln, in Pankow oder anderswo, und geben vorher teilweise jahrelang wohnungslosen Menschen ein Zuhause. Über die Adressen wird nicht gerne gesprochen. Lüdecke möchte nicht, dass Menschen aus falsch verstandener Hilfe ausrangierte Haushaltsgegenstände vorbeibringen, die dann das Umfeld verschmutzen und den Standort in Misskredit bringen.

Toni, der neue Bewohner, hat gerade einen Schenkungs-Vertrag unterschrieben. Lüdecke ist es wichtig, dass die vorher wohnungslosen Menschen sich als Eigentümer begreifen, weil sie dann pfleglicher mit dem Haus umgehen würden. Toni, der gerade noch mit anderen Helfer:innen das Haus und das Umfeld gereinigt hat, wird gleich mit Sven Lüdecke im Baumarkt einkaufen gehen – von einer neuen Matratze bis zum neuen Chemie-Klo. Auch Bettwäsche – obwohl der Gedanke Toni erst einmal irritiert. Schließlich war der Schlafsack jahrelang sein einziger Besitz.

Sven Lüdecke erzählt vom Netzwerk der Unterstützer:innen, das den Verein mit seiner Idee erst wirklich erfolgreich macht. Toni etwa ist von der zuständigen Kontaktbereichsbeamtin empfohlen worden. Die Zusammenarbeit „funktioniert super“, erzählt Lüdecke, der für einen Tag mit dem Zug aus Köln gekommen ist.

Mit dabei sind auch die Straßensozialarbeiter:innen von Karuna, die regelmäßig vorbeikommen und Angebote machen – vom Wäsche waschen bis zum Duschen. Denn viele wohnungslose Menschen haben Probleme, ihr Leben zu organisieren, oder sind gesundheitlich angeschlagen oder psychisch labil. Auch mehrere Bezirksverwaltungen wie Pankow oder Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützen das Projekt. Der Neuköllner Sozialstadtrat Falko Liecke (CDU) engagiert sich dabei ganz besonders. Mit einem ganzen Team aus seiner Verwaltung war er außerdem beim Aufbau-Weltrekord tatkräftig mit dabei.

Gerade angesichts des Wohnungsmangels in Berlin, dass es selbst „normalen“ Menschen schwer macht, eine Wohnung zu finden, sind die kleinen Häuschen eine Alternative zur Obdachlosigkeit. Selbstverständlich führe trotz Little Home kein automatisch gerader Weg zurück in ein geordnetes Leben, in einen Job und feste soziale Beziehungen. Aber die meisten Menschen nutzen die Chance, sagt Sven Lüdecke.

Little Homes im Netz Mehr Infos über die Arbeit des Vereins Little Homes gibt es online auf folgender Webseite: www.little-home.eu

Bis heute zogen 148 obdachlose Menschen aus den Little Homes in eine eigene Wohnung; 109 Menschen wurde außerdem zu einem festen Job im Arbeitsleben verholfen.

Nicht immer klappt es mit dem Neustart in ein geregeltes Leben. Tonis Vormieter schaffte es nicht; er sitzt nun eine Haftstrafe ab und ließ Haus und Vorplatz völlig vermüllt zurück. Aber eine Gesellschaft muss es auch aushalten, dass ein solches Hilfsangebot scheitert, ist Sven Lüdecke überzeugt. Toni hat tatkräftig mitgeholfen, den Unrat vor und im Haus zu beseitigen. Vorsichtig fegt er alle Glasscherben zusammen. Nun ist es total sauber unter der Fußgängerbrücke.

Das ist Toni auch deshalb wichtig, damit sich sein Hund seine Pfoten nicht an den Scherben schneidet. Pläne hat Toni auch schon. Der Wagen soll bald zu einem anderen Platz mit mehr Grün in der Umgebung gebracht werden – damit es auch der Hund gut hat.

