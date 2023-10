34-Jähriger drohte mit Messer Polizei ertappt Räuber in Berlin-Kreuzberg auf frischer Tat

Die Berliner Polizei hat in Berlin-Kreuzberg einen mutmaßlichen Räuber erwischt, als dieser gerade Beute machen wollte. Der 34 Jahre alte Verdächtige soll in der Nacht zu Dienstag am Moritzplatz einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurde die Besatzung eines Streifenwagens auf den Raub aufmerksam, als der Bedrohte gerade der Forderung nachkommen wollte. Der Verdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt. Der 26-Jährige blieb unverletzt. (dpa)