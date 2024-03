Tagesspiegel Plus 350 Wohnungen, eine neue Bücherei : In der Wasserstadt wächst das nächste Berliner Wohnungsbau-Projekt

In Berlin-Spandau entstehen ohne Ende Wohnungen. Jetzt wird auch eine Bücherei in der Wasserstadt gebaut. Und was ist mit Parkplätzen? Hier Pläne, Anlass, Details, Termine.