36-Jähriger fährt Lastenrad an Zwei Kinder und Vater bei Verkehrsunfall in Berlin verletzt

In Mitte sind zwei Kinder und ihr Vater bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 36-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Auto auf der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Brandenburger Tor unterwegs gewesen sein.

Kurz hinter dem Berliner Dom soll ein 47-Jähriger mit seinen zwei Kinder im Lastenrad die Fahrbahn vom Schlossplatz kommend überquert haben, um in die Straße Am Lustgarten zu fahren. Der Autofahrer fuhr gegen das Lastenrad, die beiden Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren wurden mit einer Schürfwunde und einem Hämatom ins Krankenhaus gebracht, der Vater mit Kopfverletzungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Augenzeugen zufolge soll ein zweiter Autofahrer – im Gegensatz zu dem 36-Jährigen – das Lastenrad rechtzeitig gesehen und gehalten haben. Der Autofahrer war der Polizei zufolge vorfahrtsberechtigt, zudem zeigt die etwas weiter westlich gelegene Ampel für ihn grün. Ob er aber zu schnell unterwegs war, wird gerade noch ermittelt.