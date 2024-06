Tagesspiegel Plus 36 Monate Planung, 60.000 Besucher, 0 Euro Eintritt : Die Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor in Zahlen

Public Viewing, Open-Air-Kino, Konzerte: Seit Mittwoch ist die Fanmeile am Brandenburger Tor das Herzstück der Fußball-Feierlichkeiten in Berlin. Was wird geboten? Ein Überblick.