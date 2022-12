41-Jährige greift Mitbewohnerin an Tötungsversuch in Berliner Pflegeeinrichtung – Personal verhindert Schlimmeres

In einer Pflegeeinrichtung im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld im Bezirk Spandau hat am Freitagnachmittag eine 41-jährige Bewohnerin versucht, eine 70-Jährige zu töten. Das Opfer lebt ebenfalls in der Einrichtung. Darüber informierte die Polizei am Samstag.

Den Angaben nach waren die beiden Frauen gegen 16 Uhr in der Einrichtung an der Radelandstraße in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Im Verlauf soll es zu dem Tötungsversuch gekommen sein. Wie genau die Frau versuchte, ihr Gegenüber umzubringen, wollte eine Polizeisprecherin mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz der Beteiligten nicht sagen.

Das Pflegepersonal habe den Übergriff rechtzeitig bemerkt, die beiden Frauen getrennt und die Polizei alarmiert. Die Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Die 70-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Startseite