42-Jährige überwältigt Objektschützer verhindern Brandstiftung an iranischer Botschaft in Berlin

Eine 42-Jährige hat versucht, einen Brand am Gelände der Iranischen Botschaft in Berlin-Dahlem zu legen. Wie die Polizei mitteilte, verhinderten zwei Objektschützer der Behörde die Brandstiftung am Donnerstagmorgen.

Den Angaben zufolge war die 42-jährige iranische Staatsangehörige gegen 6.20 Uhr an der Botschaft in der Podbielskiallee erschienen und hatte am Tor zur Geländeeinfahrt Benzin aus einem Kanister vergossen. Die beiden Objektschützer griffen ein.

Die Frau habe noch versucht, ein Feuerzeug in die Lache zu werfen, hieß es. Zu einer Entzündung sei es jedoch nicht gekommen. Die Objektschützer überwältigten die Tatverdächtige und nahmen sie vorläufig fest. Laut Behörde setzten die Mitarbeiter Reizgas ein, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt. Zum Hintergrund der Tat ermittelt das Landeskriminalamt. (Tsp)