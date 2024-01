43-jähiger Ukrainer tot in der Wuhle gefunden Berliner Polizei veröffentlicht Foto und bittet um Hinweise

Nachdem ein Mann am Samstagmorgen tot in der Wuhle in Berlin-Köpenick gefunden wurde, bitten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft nun um Hinweise. Wie die Behörde am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den 43-jährigen Ukrainer Roman Semenov. Er soll bereits am Freitag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein.

Die Polizei veröffentliche ein Foto von Semenow und will wissen, wer den 43-Jährigen kennt und Angaben zu ihm machen kann. Außerdem fragen die Ermittler, wer ihn am vergangenen Freitag oder Samstag gesehen, eine Auseinandersetzung in der Nähe des Fundortes bemerkt oder beobachtet hat oder sonstige sachliche Angaben machen kann.

Hinweise Hinweise bitte an die Polizei Berlin, 4. Mordkommission, Rufnummer (030) 4664 – 911444, E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.

Der Tote war mit einer schwarzen Softshelljacke, einer schwarzen Cargohose und hellen Sportschuhen bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe und möglicherweise weiße „Airpods“, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Polizei bittet um Hinweise im Fall des getöteten Ukrainers Roman Semenov. © Polizei Berlin

Wie berichtet hatte ein Spaziergänger die Leiche des 43-Jährigen am Samstagmorgen gegen 9 Uhr im Uferbereich der Wuhle, einem Nebenfluss der Spree, gegenüber der Argenauer Straße 19 im Wasser treibend entdeckt.

Die Obduktion der Leiche ergab als Todesursache Ertrinken. Allerdings waren auch erhebliche Gewalteinwirkungen auf den Schädel des Mannes festgestellt worden. Eine Blutlache, die in der Nähe des Fundortes entdeckt wurde, stammt von den Verletzungen des Mannes. (Tsp)