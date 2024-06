43-Jähriger erleidet Schnittverletzungen Mann in Kreuzberg mit abgebrochener Glasflasche angegriffen

Ein 43-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag schwer mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte, erlitt der Mann Schnittverletzungen am Bauch und am Oberkörper und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Laut Polizeiangaben war der 43-Jährige zuvor gegen 23.30 Uhr in der Skalitzer Straße in Kreuzberg mit einem anderen Mann in einen Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde er dann attackiert und verletzt. Der Angreifer konnte fliehen, nach ihm wird nun gesucht.

Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. (Tsp)