4G in Bahnhöfen und Tunneln : LTE-Ausbau in Berliner U-Bahnnetz verzögert sich bis 2024

U-Bahn-Fahrgäste in Berlin müssen noch jahrelang auf gutes Mobilfunknetz in den Zügen warten. Auch bei der S-Bahn gibt es Probleme mit dem Ausbau.