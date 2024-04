525-Millionen-Euro-Projekt Berliner Charité startet Bau des neuen Herzzentrums

Auf diesen 525-Millionen-Euro-Bau sind sie mächtig stolz, in der Bundesregierung, im Senat, in der Charité sowieso. Deshalb wollen so viele dabei sein, wenn am Donnerstag der erste Spatenstich für das neue Herzzentrum der Charité am Virchow-Campus in Wedding erfolgt: Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Berlins Regierungschef Kai Wegner (CDU), Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD), dazu diverse Spitzenmediziner und Klinikmanager.