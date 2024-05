55-Jähriger erlitt Notfall am Steuer Rettungskräfte reanimieren Autofahrer nach Unfall in Berlin

Rettungskräfte haben einen Autofahrer in Berlin nach einem Unfall erfolgreich reanimiert. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 55-Jährige am frühen Montagmorgen in Bohnsdorf vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen geparkten Lastwagen geprallt.

Der Mann war gegen sechs Uhr im Bezirk Treptow-Köpenick auf der Ludwig-Prandtl-Straße unterwegs gewesen und kam etwa 50 Meter vor der Einmündung der Melitta-Schiller-Straße nach links von der Fahrbahn ab.

Passanten alarmierten Rettungskräfte, die den Mann aus seinem Fahrzeug holten und reanimierten. Der 55-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Tsp)