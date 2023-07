55-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus Sattelschlepper überrollt Fahrradfahrer in Berlin-Lichtenberg beim Rechtsabbiegen

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagnachmittag in Berlin-Lichtenberg von einem Sattelschlepper angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Demnach war der 55-jährige Fahrradfahrer gegen 15 Uhr auf dem Radweg an der Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs. In gleicher Richtung befuhr auch der 35-jährige Fahrer des Sattelschleppers die Straße. Als der Lkw-Fahrer an der Einmündung in die Buchberger Straße rechts abbiegen wollte, fuhr er den 55-Jährigen um.

In der Folge fuhr der Lkw mit dem rechten Vorderrad der Zugmaschine über die Beine des am Boden liegenden Radfahrers. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die zunächst vor Ort von einem Notarzt versorgt wurden. Im Anschluss wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun ein Fachkommissariat der Polizei. (Tsp)