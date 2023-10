56-Jähriger unter Tram eingeklemmt Straßenbahn schleift Mann in Berlin-Wedding mit – Not-OP

Ein 56-Jähriger ist bei einem Straßenbahnunfall in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann am Montag die Gleisanlage auf der Seestraße an der Haltestelle Osramhöfe in Wedding überquert und dabei nicht auf den Verkehr geachtet haben.

Ein 55-jähriger Tramfahrer fuhr den Mann gegen 12 Uhr mit seiner Straßenbahn an. Der 56-Jährige wurde mehrere Meter weit mitgeschleift und unter dem Triebwagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sofort notoperiert wurde. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)