61-Jähriger im Krankenhaus Radfahrer bei Abbiegeunfall in Berlin-Neukölln verletzt

Bei einem Abbiegeunfall in Berlin-Neukölln ist ein Radfahrer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag auf der Kornradenstraße in Rudow unterwegs.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte eine 85-jährige Autofahrerin nach rechts in die Stubenrauchstraße abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem 61-Jährigen gekommen.

Passanten versorgten den Radfahrer, Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit Verletzungen im Rumpfbereich ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)