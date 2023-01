63-Jähriger in Berlin-Reinickendorf verletzt Unbekannte überfallen Café mit Beil und Machete

Ein 63 Jahre alter Angestellter ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Überfall auf ein Café in der Residenzstraße in Reinickendorf verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten zwei Unbekannte das Lokal gegen 3 Uhr betreten. Einer der beiden soll den Mann zunächst mit einem Beil bedroht haben.

Anschließend habe der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, zu Boden gedrückt und Geld aus dessen Hosentasche genommen. Der zweite Unbekannte sei mit einer Machete bewaffnet gewesen und habe Geld aus der Kasse gestohlen. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in unbekannte Richtung.

Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung zunächst aber ab. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Tsp)

