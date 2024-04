64-Jähriger wieder aufgetaucht In Berlin vermisster spanischer Tourist liegt im Krankenhaus

Ein vermisster spanischer Tourist ist wieder aufgetaucht. Momentan werde er in einem Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Dort war seine Identität wohl zunächst ungeklärt.

Seit vergangenem Freitagabend wurde der 64-Jährige in Berlin vermisst. Die Polizei veröffentlichte am Montag Bilder des Mannes und bat um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Mann ist Diabetiker und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er jedoch in seiner Ferienwohnung in Prenzlauer Berg zurückließ. (Tsp)