67-Jähriger in Berlin-Wilmersdorf festgenommen Mann bricht in Wohnung ein – und legt sich dort schlafen

Am Mittwochmorgen ist in Wilmersdorf ein Einbrecher festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte eine 50-Jährige, die sich gerade um die Wohnung ihrer Mutter in der Gerolsteiner Straße kümmerte, dort gegen 8.45 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe. Auch habe sie der Zustand der Terrassentür misstrauisch gemacht, so alarmierte sie die Polizei.

Die Beamten fanden den Einbrecher dann – schlafend im Bett. Er soll stark alkoholisiert gewesen sein, wurde von den Polizisten geweckt und festgenommen. Diese fanden zudem eine Tasche voller Diebesgut und Einbruchswerkzeug in der Wohnung.

Der 67-Jährige soll einschlägig polizeibekannt sein und nun einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)

