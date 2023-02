67-Jähriger verletzt Autofahrer erfasst Motorradfahrer in Berlin

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Berlin-Reinickendorf von einem Auto erfasst worden. Der Mann kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte.

Der 78-jährige Autofahrer stieß beim Linksabbiegen von der Residenzstraße auf Höhe der Emmentaler Straße mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Die Fahrbahn der Residenzstraße war in südliche Fahrtrichtung für eine halbe Stunde gesperrt. (dpa)

