69-Jähriger bei Unfall verletzt Autofahrerin fährt Radfahrer in Berlin-Pankow an

Eine Autofahrerin hat in Berlin-Pankow einen Radfahrer angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 56-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Ford auf der Mühlenstraße in Richtung Schönhauser Allee.

Kurz vor der Zillertalstraße sei sie auf den 69-Jährigen aufgefahren, der am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung gefahren sei. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten ihn mit Rumpfverletzungen ins Krankenhaus. (Tsp)