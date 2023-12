71-Jährige mit Beckenbruch im Krankenhaus Polizei sucht nach BVG-Busunfall in Berlin-Kreuzberg nach Zeugen

Die Berliner Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall eines BVG-Busses in Berlin-Kreuzberg nach weiteren Zeugen. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Der Bus der Linie 265 musste nach Polizeiangaben am 6. Dezember gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Köpenicker Straße 169 in Berlin-Kreuzberg wegen eines vorausfahrenden Autos eine Gefahrenbremsung durchführen. Das unbekannte Auto bremste aus unersichtlichen Gründen stark ab, um wieder zu beschleunigen, so die Polizei. Bei dem Verkehrsmanöver erlitt eine 71-Jährige einen Beckenbruch und wurde schwer verletzt.

Zum Verkehrsunfall hat die Berliner Polizei folgende Fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat Informationen zum Auto oder den Fahrzeugführenden? Wer kann sonstige Hinweise zum Geschehen machen?

Hinweise und Informationen nimmt der Verkehrsermittlungsdienst unter den Nummern 030 4664-572438, 030 4664-572434 oder 030 4664-572800 oder per E-Mail an Dir5K24@polizei.berlin.de entgegen. (Tsp)