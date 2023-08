76-Jähriger im Krankenhaus Radfahrer bei Verkehrsunfall in Berlin-Pankow verletzt

Ein 76-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Pankow schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag um kurz nach zehn Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg in der Romain-Rolland-Straße in Richtung Rennbahnstraße unterwegs.

Am Wischbergeweg sei er mit dem VW Golf einer 38-Jährigen zusammengestoßen, die von dort nach rechts in die Romain-Rolland-Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer brach sich das Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)