80-Jährige mit Pfefferspray verletzt Streit in Berliner Waschsalon eskaliert

Bei einem Streit in einem Waschsalon im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden.

Eine 80 Jahre alte, unbeteiligte Frau erlitt von Pfefferspray verursachte Augenreizungen sowie Kreislaufprobleme und musste ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein 21-jähriger Mann und dessen 20 Jahre alte Begleiterin wurden von einer zerbrochenen Glasscheibe leicht an den Armen verletzt und ebenfalls ambulant behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Paar am Sonntagnachmittag in dem Waschsalon an der Landsberger Allee auf eine Gruppe aus drei 29, 30 und 35 Jahre alten Männern und einer 26-jährigen Frau getroffen, die ihnen den Angaben zufolge flüchtig bekannt waren. Mit ihnen sei es zur Auseinandersetzung gekommen.

Dabei soll der 21-Jährige die Kontrahenten mit Tierabwehrspray attackiert haben. Dann soll er ein Klappmesser gezückt haben, ohne es jedoch zu öffnen. Laut Polizei versuchte er, mit seiner Begleiterin die Tür des Salons von innen zuzuhalten. Dabei sei die Scheibe zu Bruch gegangen. (dpa)