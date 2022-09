800-Quadratmeter-Papphaufen in Flammen Feuer auf Tesla-Gelände in Grünheide ausgebrochen

Auf dem Gelände der Gigafactory von Tesla in Grünheide im Landkreis Oder-Spree ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Leitstelle Oderland am Montagmorgen bekannt gab, hat ein Papphaufen von circa 800 Quadratmetern Feuer gefangen.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.30 Uhr in der Nacht von der Werkfeuerwehr von Tesla benachrichtigt. Die Löscharbeiten laufen weiterhin, die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt. (dpa)

Zur Startseite