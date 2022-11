91-jähriger Berliner soll obduziert werden Vermisster Senior tot in Britzer Verbindungskanal gefunden

Ein vermisster Senior aus Berlin-Baumschulenweg ist gut eine Woche nach seinem Verschwinden am Montag tot gefunden worden. Die Besatzung eines Polizeibootes habe die Leiche des 91-Jährigen am Montagmittag im Britzer Verbindungskanal nahe des Hafens Britz-Ost entdeckt und aus dem Wasser geborgen, teilte die Berliner Polizei mit.

Noch am Montag soll der Leichnam des Mannes auf Anordnung der Berliner Staatsanwaltschaft obduziert werden. Die Polizei hatte bereits in ihrer Vermisstenmeldung vom Freitag angegeben, dass ein Tötungsdelikt aufgrund der Umstände des Verschwinden des Mannes nicht ausgeschlossen werden könne. Weitere Details teilte die Behörde nicht mit.

Demnach wurde der Senior bereits seit dem 5. November vermisst. Ein Nachbar habe ihn an diesem Tag zwischen 10 und 11 Uhr noch in der Nähe seiner Wohnanschrift in der Scheiblerstraße in Baumschulenweg gesehen, hieß es. Am gleichen Abend meldeten ihn seine Angehörigen als vermisst. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. (Tsp)

