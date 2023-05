„A very approachable Person“ Auch die britische Botschafterin schaut sich die Krönung nur im Fernsehen an

Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, wird die Krönung von Charles III. im Fernsehen verfolgen. „Ich werde hier in Berlin sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde die Zeremonie im Fernsehen schauen.

Nach ihrer Einschätzung werden auch viele andere Menschen die TV-Sendungen einschalten. Auf die Frage, was Menschen in Deutschland an den Royals fasziniere, verwies sie auf die gegenseitigen Beziehungen.

Ich glaube, er hat so viel Interesse an Bürgern und Bürgerinnen. Botschafterin Jill Gallard über Charles III.

Charles' erster Staatsbesuch vor einigen Wochen habe nach Deutschland geführt. „Das war ein wunderbarer Moment für die beiden Länder“, sagte Gallard. Er habe auch Familie in Deutschland, habe das Land fast 40 Mal besucht und spreche Deutsch. Sie selbst habe ihn erstmals als junge Diplomatin getroffen. Auf die Frage, wie sie Charles beschreiben würde, antwortete sie: „Ich glaube, er hat so viel Interesse an Bürgern und Bürgerinnen.“ Er könne mit allen Bürgern sprechen und habe einen sehr guten Sinn für Humor. Das sehe man auch auf den Fotos des Staatsbesuchs.

Ende März hatte Charles während seines Besuchs etwa im Bundestag gesprochen und Soldaten besucht, bei einem Staatsbankett Witze gemacht und einen Ökohof in Brandenburg kennengelernt.

Mit der jungen Generation verbinde ihn ein Interesse für Nachhaltigkeit und Umwelt, sagte Gallard. Natürlich gebe es formelle Momente, aber er sei ein sehr zugänglicher Mensch („a very approachable person“).

Die Krönungszeremonie findet an diesem Samstag in der Westminster Abbey in London statt. Gegner der britischen Monarchie haben zu Protesten aufgerufen.

Darauf angesprochen betonte Gallard, in einer Demokratie sei es wichtig, auch Proteste zu erlauben. Sie sieht in der Bevölkerung aber viel Unterstützung. Sie sei zufällig in London gewesen, als die Queen gestorben sei und habe danach viel öffentliche Unterstützung für den König und die königliche Familie gesehen. „Wir werden das noch einmal sehen dieses Wochenende.“ (dpa)