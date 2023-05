Ab 2024 endet der Mietenstopp In den 350.000 Berliner Landeswohnungen sollen die Mieten steigen

Die Mieter der rund 350.000 landeseigenen Wohnungen in Berlin müssen sich ab 2024 wieder auf Mietsteigerungen einstellen. Die CDU-Fraktion unterstützt Pläne von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD), wonach der im vergangenen Jahr erlassene Mietenstopp dann enden soll. SPD und CDU setzen auf „moderate Mieterhöhungen“. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sagte dem Tagesspiegel am Sonntag: „Selbstverständlich unterstützt die CDU-Fraktion alle Bemühungen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Berlin.“ Dafür brauche es insbesondere die landeseigenen Wohnungsunternehmen.