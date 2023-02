Abbiegeunfall in Berlin-Schöneberg 82-Jähriger fährt Radfahrerin mit Auto an – Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg ist eine Seniorin am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, war ein 82-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Motzstraße in Richtung Nollendorfplatz unterwegs, als er die gleichaltrige Radfahrerin beim Abbiegen an der dortigen Einmündung mit seinem Auto anfuhr.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen an der Hüfte und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp)

