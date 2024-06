Abiturbeilage am 5. Juli im Tagesspiegel Namen, Zahlen, Fakten zum Berliner Abi 2024

Die ersten Abiturientinnen und Abiturienten sind schon verreist, um die Zeit bis zur Zeugnisvergabe zu überbrücken, während die anderen noch ihre Abschlussnoten durch Nachprüfungen verbessern oder einfach durchfeiern: Der Abiturjahrgang 2024 befindet sich auf der Zielgeraden.

14.773 Schülerinnen und Schüler waren zum diesjährigen Abitur angetreten.

Dies ist so ungefähr der Moment, zu dem sich die Finalisten fragen, wann denn die Tagesspiegel-Abiturbeilage mit ihren Namen erscheint. Höchste Zeit also für die Bekanntgabe der Eckdaten: Die Beilage präsentiert am 5. Juli auf rund 20 Seiten alle Namen, die uns rechtzeitig von den Schulen geliefert werden. Berlins Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Kollegs und Oberstufenzentren, die zum Abitur führen, wurden angeschrieben, damit auch ihr diesjähriger Abiturjahrgang dabei ist. Wie viele der 14.773 Schülerinnen und Schüler, die zu den Prüfungen antraten, erfolgreich waren, steht noch nicht fest.

Falls es – wie jedes Jahr – einzelne Schulen gibt, die nicht innerhalb der Abgabefrist fertig wurden, wird der Tagesspiegel die fehlenden Namen im Nachgang auf den Schulseiten veröffentlichen.

Die Beilage selbst enthält aber viel mehr als nur die Namen. Es kommen nämlich auch einige Abiturientinnen und Abiturienten zu Wort, die uns erzählen, was sie jetzt vorhaben. Außerdem lassen wir uns von Berliner Unternehmen und Fachleuten erklären, worauf sie bei jungen Berufseinsteigenden achten. Dazu gibt es Zahlen, Daten, Fakten zum Abi 2024.