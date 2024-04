Abrechnung mit der alten Berliner SPD Böcker-Giannini und Hikel wollen „neue Ära“ starten

Zwei Tage nach Bekanntgabe des Ergebnisses im SPD-Mitgliederentscheid über die zukünftige Parteispitze gibt sich das Duo aus Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel selbstbewusst. „Es ist eine neue Ära, die wir damit starten“, erklärte die Ex-Staatssekretärin am Montag vor versammelter Presse. Die Resonanz sei „groß und herausragend“, erklärte sie weiter und ergänzte: „Es beginnt die Zeit, in der wir das Rote Rathaus so schnell wie möglich zurückgewinnen wollen.“