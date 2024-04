Abschied von Papier-Fahrplänen Berliner Bushaltestellen bekommen elektronische Säulen

Künftig leuchtet der Fahrplan. Am Mittwoch stellten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die erste digitale Leuchtsäule an der Bushaltestelle Rotes Rathaus auf. 1000 weitere sollen in den kommenden Jahren die seit 1988 an größeren Stationen aufgestellten Säulen ersetzen. Statt kleingedruckter Papierpläne gibt es dann nur noch Monitore.