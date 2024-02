Aggressives Schweigen im Klassenzimmer Berliner Lehrkräfte hadern mit Diskussionen zum Nahostkonflikt

Während der israelische Gegenangriff auf den Gaza-Streifen andauert, scheint die Auseinandersetzung mit dem Krieg in vielen Berliner Klassenzimmern stillzustehen. „Viele Kollegen meiden das Thema aus Überforderung“, sagt eine erfahrene Lehrerin, die an einem Gymnasium in Mitte arbeitet, am Montagabend am Rande einer Podiumsdiskussion, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert hat. Sie möchte anonym bleiben.