Aktion in Berliner Shoppingmall Rotes Kreuz sucht dringend Blutspender vor den Osterferien

Der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet von 18. bis 22. März eine Gesundheitswoche für Blutspender an; sie steht unter dem Motto „Fit in den Frühling“. Die Aktion findet im Alexa-Shoppingcenter, Grunerstraße 20, 10179 Berlin, 2. Obergeschoss nahe dem Food Court, statt. Das Spendenzentrum ist in der Woche jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Mit der Gesundheitswoche soll die Versorgung von Patienten mit Blutspenden vor den Osterferien gesichert werden. Denn die aus den Blutspenden gewonnenen lebensrettenden Blutpräparate haben nur eine kurze Haltbarkeit (fünf Tage bis fünf Wochen).

Krankenhäuser sind dringend auf Blutspenden angewiesen

Die Krankenhäuser sind dringend auf Blutspenden angewiesen. Diese können Leben retten. Und gerade in den Ferien, in denen viele Menschen verreist sind und nicht spenden, ist ein Vorrat der Substanzen enorm wichtig.

Maximal 42 Tage sind Präparate aus roten Blutkörperchen - die Erythrozytenkonzentrate - haltbar, solche aus Blutplättchen - die Thrombozytenkonzentrate - sind sogar lediglich fünf Tage einsetzbar. Wegen des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens sind überdies viele derzeit infizierte Menschen, die spenden wollen, vorübergehend nicht zur Blutspende zugelassen.

Wer spendet, kann gleichzeitig zum Gesundheitscheck

Wer in der Gesundheitswoche Blut spendet, kann am Gesundheitscheck teilnehmen, den der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost anbietet. An jedem Tag innerhalb der Aktionswoche gibt es ein besonderes Gesundheitsangebot nach der Spende.

Wer spenden will, muss sich aber vorab anmelden: k.schweiger@blutspende.de oder unter www.terminreservierung.blutspende-nordost.de