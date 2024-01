Aktion zum Valentinstag Blutspender-Paare erhalten in Berlin vom Roten Kreuz Kinogutscheine

Spenderblut rettet Leben. Krankenhäuser sind dringend darauf angewiesen und jeder, der es mal in einem Notfall benötigt, ist froh, dass es genügend Spender gegeben hat.

Ständiger Nachschub ist erforderlich, weil die aus den Blutspenden gewonnenen lebensrettenden Präparate nur eine kurze Haltbarkeit haben. Sie dauert von fünf Tagen bis zu fünf Wochen, je nach Präparat.

Damit dieser Nachschub nicht versiegt, organisiert der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rund um den Valentinstag, den 14. Februar, eine besondere Aktion. Sie findet zwischen dem 12. und 16. Februar im Blutspendezentrum im ALEXA Shoppingcenter in Berlin-Mitte und im Blutspendezentrum am Hindenburgdamm 30A in Steglitz statt.

Paare erhalten Kinogutscheine

Unter dem Motto „Aktion Herzblut“ sind ausdrücklich Paare aufgerufen, gemeinsam Blut zu spenden. Der Begriff Paar ist dabei bewusst breit gefasst. Liebespaare sind genauso gemeint wie Mutter/Vater und Tochter/Sohn oder zwei Kollegen, zwei Sportler oder Nachbarn.

Jedes Paar erhält als Dankeschön zum Valentinstag im Nachgang jeweils einen Kinogutschein zugeschickt.

Für alle Termine ist die Buchung einer festen Spendezeit vorab unbedingt erforderlich. Reservierungen sind unter terminreservierung.blutspende-nordost.de oder über den digitalen Spenderservice möglich. Weitere Informationen gibt es auch unter der kostenlosen Hotline 0800 11 949 11.

Blut spenden können gesunde Menschen ab 18 Jahren. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens acht Wochen liegen.

Ein Personalausweis ist für die Spende nötig. Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall können nicht zur Blutspende zugelassen werden.