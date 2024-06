Akute Lebensgefahr bei Protest in Berlin Zwei Klimaaktivisten verschärfen ab Mittwoch ihren Hungerstreik

Zwei Klimaaktivisten aus dem Camp im Berliner Invalidenpark wollen ab Mittwoch, 5. Juni, in den trockenen Hungerstreik gehen. Damit verzichten Wolfgang Metzeler-Kick und Adrian Lack neben fester Nahrung auch auf die Aufnahme von Flüssigkeit und begeben sich in akute Lebensgefahr. Gleichzeitig kündigte die Kampagne „Hungern, bis ihr ehrlich seid“ auf einer Pressekonferenz an, Olaf Scholz durch eine Vereinfachung ihrer Forderungen entgegenzukommen. Der Bundeskanzler soll „nur noch drei wissenschaftliche Fakten in einer Regierungserklärung öffentlich aussprechen“.