Tagesspiegel Plus Alle gucken EM – nur Sie nicht : Zehn fußballfreie Orte in Berlin, an denen man das Deutschland-Spiel gern verpasst

Kurze Schlange bei Mustafas, leeres Vabali: Wir verraten, wie Sie die Spiele alternativ nutzen können – und warum die EM auch für Fußball-Muffel ein Glücksfall sein kann.