Tagesspiegel Plus Niemand soll Miete zahlen müssen : Trailerpark in Berlin will sich zum „Safe Space“ erklären

Entsteht im Osten Berlins ein wildes Obdachlosenlager, wie einst an der Rummelsburger Bucht? Über 200 Menschen leben in Bauwagen und sind derzeit ohne Strom. Jetzt wird ein Todesfall gemeldet.