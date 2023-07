Alles auf Null Aus Promidesigner „Marcell von Berlin“ wird „Marcell_“

Zwölf Jahre lang versorgte der Modedesigner Marcell Pustul die Welt mit Berlin – zumindest in Form von Kleidung. Sein Label, das denn eindeutigen Namen „Marcell von Berlin“ trug, hatte nicht nur in der Friedrichstraße, sondern auch in Hollywood gut laufende Läden, in denen Prominente wie Lady Gaga oder Jennifer Lopez ein und aus gingen. Doch damit ist jetzt Schluss, wie zuerst die „B.Z.“ berichtete: Die Filiale in Berlin ist geschlossen, das Inventar verkauft.