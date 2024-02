Alles neu bei „GNTM“ Sieben Berlinerinnen und Berliner für Heidi Klum

Dass Heidi Klum mit ihrer Sendung „Germany’s Next Topmodel“ nicht wirklich Deutschlands nächstes Topmodel sucht, dürfte bekannt sein. Es geht um Unterhaltung. Und trotzdem, Gewinnerinnen und Teilnehmerinnen blühen vielversprechende Karieren als Influencerinnen auf Social-Media-Plattformen und oder als Kandidatinnen in anderen Reality-TV-Formaten.

Seit einigen Staffeln, so scheint es, wissen das auch die „Models“ und gehen die Sache strategisch an: Immer wieder kommt es vor, dass Kandidatinnen die Sendung gerade rechtzeitig verlassen, um den Knebelverträgen mit den „ProSieben“-Model- beziehungsweise Influencer-Agenturen zu entgehen und trotzdem die Reichweite des Formats für ihre Zwecke zu nutzen.

Gleichzeitig stellte sich Heidi Klum der Kritik, sie wäre ein Menschenfeind, die sehr junge Frauen hungern lässt: bereits seit einigen Staffeln castet sie sich ihren Cast „diverser“ zusammen. Seither dürfen auch Frauen über 60 (Lebensjahre), Mädels über 18 (Body-Mass-Index) und seit diesem Jahr sogar Jungs teilnehmen.

Am 15. Februar startet die 19. Staffel der „ProSieben“-Sendung, die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits Anfang der Woche bekannt gegeben. Abgesehen davon, dass auch Männer mit dabei sind, birgt der Cast noch weitere Überraschungen: Mit dabei sind ungewöhnliche viele, sich als queer Definierende, nicht wenige, die bereits eine beachtliche Influencer-Karriere im Gepäck haben und insgesamt sieben Berliner und Berlinerinnen.

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen aus Berlin

Da wäre zum Beispiel der 25-jährige Wahlberliner Linus. Der BWL-Student findet die Show super und sieht sie als große Chance für seine weitere Entwicklung. So wird er jedenfalls von „ProSieben“ vorgestellt. Sein Modeltraumjob: Am liebsten würde er Unterwäsche für Schiesser shooten.

Die gebürtige Polin Sara ist gelernte Mediengestalterin und Barista. Die 28-Jährige malt und gestaltet gerne, ist handwerklich aktiv und schaut gerne Filme. Außerdem sei Lesen für sie „fast tägliche Routine“. Ihr Geheimtipp für Berlin sei das Farmhouse in der Pannierstraße. „Eine asiatische Fusionsküche, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Anschließend kann man gleich um die Ecke einen Spaziergang am Paul-Linke-Ufer machen und am Wasser entspannen“.

Auch die 21-jährige Nuri malt gerne, außerdem stehe sie als Transfrau für Gleichberechtigung ein und lasse sich gerne von Dragqueens inspirieren. Neben ihrem Lehramtsstudium ist sie Teil verschiedener Gaming-Communities. Ihr Modeltraumjob: „Eine Parfum-Kampagne! Ein Unterwasser-Shooting mit Schildkröten oder Oktopoden wäre auch traumhaft“.

Livingstens ist in Saarbrücken aufgewachsen und arbeitet in Berlin als Supervisor im Einzelhandel. Der 23-Jährige wünscht sich, „Germany’s Next Topmodel 2024“ zu werden, weil er gerne zeigen würde, dass egal wie man aussieht und welche Herkunft man hat, man trotzdem ein Topmodel werden könne – wenn man genug Selbstbewusstsein hat.

Weniger existentiell sind hingegen die Wünsche des 20-jährigen Max: Nach seinem Gewinn von „GNTM 2024“, will er noch erfolgreicher und einflussreicher werden. Dafür muss man wohl wissen, dass er bereits heute hauptberuflich als Model und „Content Creator“ (also Influencer) arbeitet.

Auch Frieder (24) ist schon erfolgreicher Influencer. Seine Motivation für die Weiterbildung bei „Germany’s Next Topmodel“: „Seit ich denken kann, habe ich mich mit maximaler Passion selbst gestylt und meine Eltern verdonnert, Fotos von mir zu machen“. Sein großer Traum in fünf Jahren: Zwei kleine Schweinchen zu besitzen. Dafür müsse er so erfolgreich sein, dass er sich ein Haus mit Marmorboden leisten kann – auf dem die Füßlein der Schweinchen süße Geräusche machen, wenn sie angelaufen kommen.

Bei dem Haus könnte ihm vielleicht die 20-jährige Felice helfen, die gebürtige Berlinerin studiert nämlich Bauingenieurwesen. Außerdem spielt sie gerne Tennis, geht schwimmen und ist „im Gym aktiv“. Als „Curvy Model“ möchte sie beweisen, dass die Modebranche vielfältig sein kann.