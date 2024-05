Als erstes deutsches Unternehmen Berliner Firma schickt Satelliten auf die Mondmission der Nasa mit

Die ersten Online-Meetings mit der Weltraumbehörde Nasa waren noch geheim, doch jetzt darf die Geschäftsführerin des Berliner Raumfahrtunternehmens Neurospace, Irene Selvanathan, offiziell verkünden: Neurospace wird als erstes Berliner Unternehmen ihren Satelliten namens „Tacheles“ im Rahmen des Artemis-Programms der Nasa mitschicken. Der geplante Raumflug zum Mond ist für September 2025 geplant. Er wäre zugleich die erste bemannte Mondmission seit Apollo 17 im Jahr 1972. Bei der Mission der Artemis 2 handelt es sich jedoch nicht um eine Mondlandung, sondern um eine Umrundung.

„Am Bau unseres Satelliten beteiligen sich weitere deutsche Unternehmen, auch aus Berlin“, sagt Selvanathan am Rande einer Diskussionsrunde im Zeiss-Planetarium in Prenzlauer Berg. Unter dem Titel: „Berlin im All – Was für Weltraumreisen unternommen wird“, sprach sie mit dem „Mond-Experten“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Enrico Stoll, Professor an der Technische Universität Berlin, und Tim Florian Horn, Vorstand Stiftung Planetarium Berlin darüber, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen für (touristische) Reisen ins All: Unter welchen Bedingungen können Tourist:innen dorthin reisen und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich?

Welche Voraussetzungen für Raumfahrt-Tourismus?

Die Expertin und die Experten waren sich einig: In absehbarer Zeit, wird es einen stetigen Raumfahrttourismus geben: Zum Mond dauert eine Reise etwa drei Tage, und was lange Zeit unvorstellbar schien, dass Menschen als Tourist:innen ins Weltall reisen können, ist seit einigen Jahren durch die von dieser Vision getriebenen Tech-Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos längst Realität. Für einen Urlaub auf dem Mars sieht es allerdings schon ganz anders aus: Die Flugzeit beträgt rund neun Monate, auf engstem Raum wohlgemerkt. Hier kann es noch einige Jahrzehnte dauern, bis die erste Mission von Astronauten auf den roten Planeten erfolgt.

Neurospace-Geschäftsführerin Irene Selvanathan und der Mond-Rover. © Neurospace

Sicher ist jedoch schon jetzt: Die Raumfahrt ist auch für die Wirtschaft ein riesiges Geschäftsfeld. „Bei der Nasa gab es schon viele Bestrebungen, den Mond mithilfe der Industrie zu kolonialisieren“, sagt Irene Selvanathan. „Nun wurden vorhandene Programme wiederbelebt“, sagt sie. Allein in Berlin gebe es rund 80 Start-ups, die sich mit der Raumfahrt beschäftigen, sagt Tim Florian Horn. Vor allem die Technische Universität Berlin sei „ganz vorne dabei“.

So eine Gelegenheit bekommt man nicht wieder. Irene Selvanathan, Chefin von Neurospace

Wie der Tagesspiegel erfuhr, hat die Nasa sich im vergangenen Jahr an das DLR gewandt: Das Institut dürfe Vorschläge machen, welche Satelliten auf die Artemis-Mission mitgenommen werden dürfen.

„Die DLR meldete sich bei uns, und wir hatten 24 Stunden Zeit, ein Konzept zu entwerfen und uns zu bewerben“, sagt Irene Selvanathan dem Tagesspiegel, „so eine Gelegenheit bekommt man nie wieder.“ Die DLR sowie die Wirtschaftsförderagentur Berlin Partner fördern das Projekt.

Bekannt geworden ist Irene Selvanathan mit ihrem Team dadurch, dass sie Mondfahrzeuge, sogenannte Rover, entwickeln und per additiver Fertigung herstellen. Für Schulungszwecke wird dieser bereits auf der Erde eingesetzt.

Die Entsendung des selbst gebauten Satelliten Tacheles, der bei der Artemis-2-Mission nun mitreisen darf, soll dem Neurospace-Team helfen, „Bedingungen, die im Weltraum herrschen – etwa Strahlung oder der Einfluss der Schwerelosigkeit“ zu testen. Mit diesen Erkenntnissen könnten sie ihren Rover technisch so bauen, dass er in absehbarer Zukunft bei einer bemannten Mondlandung auf einer Mondbasis zum Einsatz kommen kann.