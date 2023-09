Tagesspiegel Plus Als Frau auf dem Bau in Berlin : „Gib das her, Kleene, das schaffst du eh’ nicht“

Schon als Kind fand sie Baustellen spannend: Jenny Pilecka ist frisch ausgebildete Anlagenmechanikerin. Blöde Sprüche kennt sie – doch sie kann sich durchsetzen. Und auf Kollegen verlassen.